Luštěniny nás nabijí životní energií: Jak je snáz zařadit do jídelníčku?

Luštěniny v jídelníčku alespoň dvakrát týdně

Proč jsou luštěniny tak zdravé?

Jak snížit nadýmavost luštěnin

Těstoviny z luštěnin nám usnadní vaření

Fazole, sušený hrách, čočka, sója a tak trochu opomíjená cizrna . Nejčastěji používané luštěniny mají pestré využití. Z luštěnin lze připravovat syté polévky a krémy, nákypy , omáčky, karbanátky, přílohy , luštěninové pomazánky, kaše a další výborné pokrmy . Při servírování bychom měli pamatovat na zásadní pravidlo - luštěniny kombinovat s obilovinami a zeleninou , tak bude náš talíř z výživového hlediska ideální. Při konzumaci luštěnin spolu s obilovinami tělo získá kompletní bílkovinu a zvýší se jejich využitelnost. Luštěniny jsou výjimečně bohaté na rostlinné bílkoviny (až 25 %) a obsahují jen zanedbatelné množství tuku (výjimkou je sója).• Díky obsahu vlákniny pomáhají lepšímu trávení, pročišťování střev a také redukci váhy.• Jsou zdrojem celé řady vitamínů (zejména vitamíny skupiny B), minerálů jako vápník, fosfor či draslík, a aminokyselin . Obzvlášť vhodná je konzumace luštěnin při nedostatku železa.• Pravidelnou konzumací luštěnin můžeme příznivě ovlivnit množství cholesterolu a posílit krevní oběh, konzumaci lze výrazně doporučit také diabetikům, luštěniny nezvyšují obsah cukru v krvi.• Tvoří nenahraditelný zdroj rostlinných bílkovin pro vegetariány a vegany , díky nimž i při snížené či nulové konzumaci masa a živočišných produktů (mléko, vejce apod.) se mohou lidé cítit zdravě a plni energie.Luštěniny bývají často vyřazovány z jídelníčku z důvodu nadýmání, jsou totiž pro tělo náročnější na trávení, což lze ovlivnit správnou přípravou. Většinu druhů luštěnin namáčíme na dostatečně dlouho dobu do vody (nejlépe přes noc). Nadýmavé látky se rozpouští ve vodě, proto bychom měli tuto vodu před vařením slít a luštěniny následně vařit ve vodě nové. Namáčením se znatelně sníží jejich nadýmavost. Další praktickou radou je vaření bez pokličky společně s bylinkami - doporučujeme libeček saturejku , kmín, fenykl kurkumu či koriandr . Solení luštěnin necháváme vždy až na závěr vaření, jinak by svrchní slupka ztvrdla, změknutí by se nám značně prodloužilo a luštěniny by byly hůře stravitelné a nadýmavé. Dobrou zprávou je, že se pravidelnou konzumací luštěnin pocit plynatosti postupně vytrácí.Kromě suchých plodů můžeme sáhnout i po jednodušší variantě - těstovinách z červené čočky, zeleného hrachu nebo cizrny. Nové druhy těstovin s názvem Légumio uvedla na trh v loňském roce oblíbená značka Bonduelle.Ptáte se proč zrovna tato forma luštěnin? Je to přece docela jednoduchý způsob, jak zvýšit jejich konzumaci. Všechny luštěninové těstoviny jsou vyrobeny pouze a jen z luštěnin a zeleniny. Neobsahují žádná barviva konzervanty či pšeničnou mouku a jsou tedy přirozeně bez lepku . Ochutnat můžete Těstoviny stačí uvařit ve vroucí osolené vodě a doplnit dalšími surovinami či omáčkami podle vlastní chuti.

Foto: Shutterstock.com

