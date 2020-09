Narodili jste se ve znamení Panny? Několik tipů a receptů do vašeho jídelníčku

Disciplinovanost Pannám pomáhá při dodržování diet a plánování jídelníčku. Nemají tedy problém ani se zdravou stravou. Možná i proto, že mají citlivější žaludek. Rozhodně je pro ně lepší vyhnout se bílému pečivu, smetaně a hlavně alkoholu.Měly by se nejvíce soustředit na svůj nervový systém. K tomu jim pomohou pomoci třeba borůvky obsahující důležité antioxidanty . Podporují funkce mozku a zlepšují náladu. Do letních dní se skvěle hodí domácí borůvková zmrzlina nebo sorbet . Ke kávě vždycky přijde k chuti výborný koláč s drobenkou. Velmi prospěšné jsou také nejrůznější ořechy a semínka. Vlašské ořechy v sobě mají velké množství omega-3 mastných kyselin a pomáhají zlepšit deduktivní myšlení.Skvělá je také čočka. Ta pomáhá při únavě a vyčerpání. Připravená jako salát s nastrouhanou mrkví , trochou červené cibule , rukoly a citronové šťávy je výbornou lehkou večeří nebo i přílohou k masu. Z luštenin má pozitivní vliv na náš mozek také cizrna . V té je hodně hořčíku, který pomáhá zvýšit průtok krve a kyslíku do mozku.

Borůvkový koláč s drobenkou

Cizrna na paprice se smetanovou omáčkou

Jemná zvěřinová paštika s vlašskými ořechy a brusinkovou omáčkou

Foto: Pixabay.com